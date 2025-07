Après avoir vendu, Gand s'attaque au marché : "Cette arrivée n'est que la première étape"

La Gantoise s'active enfin sur le marché des transferts. Ivan Leko a commenté l'arrivée de la deuxième recrue des Buffalos, Hatim Essaouabi.

Privée de compétition européenne pour la première fois depuis onze ans, La Gantoise ne s’est pas montrée très active en début de mercato estival, se contentant de recruter Wilfried Kanga, tandis qu’Ivan Leko se plaignait déjà du manque de renforts.

Après avoir vendu Brown et Watanabe pour un total de huit millions d’euros, les Buffalos se sont finalement activés. Le défenseur central Hatim Essaouabi est arrivé en provenance de l’AS FAR Rabat, tandis que le club discute avec Kjell Peersman et a trouvé un accord avec l’attaquant de Dender, Aurélien Scheidler.

Ivan Leko se réjouit de l'arrivée de son nouveau défenseur

Sur le site internet du club, Ivan Leko s’est exprimé au sujet de l’arrivée du Marocain : "Hatim est un défenseur doté de solides qualités physiques. Il est rapide, bon dans le placement, combatif et possède un bon jeu de tête", a approuvé le T1.

Le conseiller sportif du club gantois, Kjeld Fort, a également réagi : "Le transfert d’Hatim est la première étape du renforcement de notre défense. Nous sommes ravis qu’il franchisse une nouvelle étape dans sa carrière avec nous."

Comme il l’a confirmé, les Gantois devraient finaliser d’autres dossiers dans les prochains jours. "Nous travaillons d’arrache-pied sur d’autres pistes." Ivan Leko devrait enfin pouvoir compter sur un noyau plus compétitif, même s’il faudra un peu de temps pour que les nouveaux trouvent leurs automatismes… alors que le championnat aura déjà repris.