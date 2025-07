Un Mauve marque des points, d'autres beaucoup moins, et une recrue déjà convaincante : les cotes d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht a battu le BK Häcken, dans un match qui n'aura pas dépaysé grand monde par rapport aux Playoffs de la saison passée - et ce n'est pas un constat positif. Quelques joueurs ont convaincu, notamment une recrue.

Coosemans (6)

Absolument rien à faire si ce n'est être attentif sur quelques centres, et il l'a été. Pas de frayeur à la relance. Soirée tranquille.

N'diaye (5,5)

On sait ce qui est attendu de lui dans ce rôle de défenseur central gauche : s'avancer plus que les deux autres. Mais il prend par moments des risques et rate des gestes simples, sans vraiment amener le surnombre. L'une ou l'autre glissade qui aurait pu coûter cher.

Hey (6)

Parfois un peu inquiétant à la relance, Hey a toutefois amené beaucoup dans le jeu aérien et est à créditer d'un assez bon match. Superbe retour devant Svanbäck pour éviter une énorme occasion. On attend tout de même plus de personnalité de sa part quand il joue aux côtés d'un Kana.

Kana (6,5)

Probablement sous pression en ce début de saison, car c'est l'une de ses dernières chances de percer à Anderlecht, il n'en a rien montré. Très calme au ballon, parfois pris de vitesse mais jamais à côté de la plaque, il a rassuré en tant qu'option tout à fait viable en cas de besoin. Hasi voudra probablement qu'il reste, désormais.

Maamar (4)

Il n'a vraiment pas plaidé sa cause alors que Camara et même Vroninks sont là pour prendre sa place. Aligné, il est vrai, dans un drôle de rôle d'électron libre qui l'a laissé totalement perdu, il a retrouvé un rôle plus habituel en seconde période... et a trop souvent temporisé, tout en perdant beaucoup de duels défensifs.

Llansana (7)

On a la sensation qu'il obtiendra souvent des notes assez neutres, tant son style est peu flamboyant. Néanmoins, son placement est impeccable, et il n'a pas raté une passe, mais n'en a il est vrai pas tenté de compliquées. Toujours à la limite du carton jaune, mais on le sent très intelligent.

Verschaeren (4,5)

Installé en 8, il a manqué de l'urgence nécessaire pour ce poste qu'il apprécie pourtant, a perdu quelques ballons chauds et forcé Llansana à corriger ses erreurs. Côté offensif, très peu d'apport.

Stroeykens (5)

Sa passe décisive intelligente à Dolberg sauve un match très terne. S'il enchaîne les prestations de ce niveau cet été, on ne voit pas pourquoi le Sporting refuserait une belle offre pour lui...

Angulo (8)

Le seul à avoir inlassablement essayé, à avoir provoqué, créé le danger et amené de la folie jusqu'à sa surprenante sortie à l'heure de jeu. Un match qui aurait été référence s'il avait été décisif.

Degreef (5)

Toujours aussi élégant, il a toutefois perdu quelques ballons et, surtout, n'a pas amené de danger dans le dernier geste. Frustrant car il a le style maison, mais manque encore d'un petit quelque chose.

Dolberg (7)

Il a manqué l'immanquable, avant de débloquer la situation quand son équipe en avait le plus besoin. Dolberg a aussi beaucoup combiné et amené de la présence dans le jeu. Un bon match.