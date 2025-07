Le transfert est imminent : un joueur du Standard annonce son départ après six ans au club

Le transfert de Nathan Ngoy va bientôt être officialisé à Lille. Il vient d'annoncer son départ du Standard.

Le transfert de Nathan Ngoy au LOSC ne fait plus l'ombre d'un doute. Le défenseur de 22 ans est en France, il y a déjà effectué ses tests médicaux. Celui qu'Ivan Leko avait qualifié de "joueur le plus talentueux du noyau" la saison dernière peut déjà être considéré comme un coéquipier d'Arnaud Bodart et Thomas Meunier.

Sur ses réseaux sociaux, il a en effet dit au revoir au Standard, qu'il avait rejoint en provenance d'Anderlecht : Après six ans au Standard de Liège, l'heure est venue pour moi de dire au revoir. "Je suis arrivé en juillet 2019 comme un jeune ado plein de rêves... Je repars en 2025 comme un homme, avec la fierté d'avoir porté ce maillot, d'avoir fait mes débuts pros ici, et d'y avoir marqué mon tout premier but dans un Clasico", écrit-il.

Un fort caractère pour se relever de ses blessures

Ngoy n'oubliera pas ce qu'il doit aux Rouches : "Je tiens à remercier tous ceux qui ont croisé ma route : les coachs, les staffs, les joueurs, les dirigeants... et surtout vous, les supporters. Merci pour l'amour, le soutien, les messages, les chants... Vous m'avez toujours fait sentir chez moi".

L'ancien Diablotin a dû se remettre de lourdes blessures et d'un transfert raté à Luton l'été dernier mais s'est toujours remis au travail : "J'ai vécu des moments forts, de la joie, des déceptions aussi... Mais c'était une vraie aventure, dans un club qui vit à 100%. Je quitte le vestiaire, mais pas le club. Je deviens maintenant un supporter, avec la même passion, la même fierté et la même ferveur que j'ai toujours essayé de mettre sur le terrain".

"Merci pour tout. Ce club aura toujours une place spéciale dans mon cœur. À bientôt, Nathan", conclut-il. Le Standard perd un joueur qui aurait pu apporter beaucoup à Mircea Rednic sur le terrain mais devrait récupérer 4,5 millions dans l'opération, tout en ayant déjà été remplacé numériquement par Josué Homawoo dans l'arrière-garde.