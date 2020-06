Lamkel Zé, Mbokani, Defour... Ivan Leko évoque les dossiers chauds de l'Antwerp

Nouvel entraîneur de l'Antwerp depuis quelques semaines, Ivan Leko a dirigé ses premières séances d'entraînement cette semaine. Néanmoins, le coach du matricule 1 a dû faire sans Didier Lamkel Zé, Steven Defour et Dieumerci Mbokani, tous les trois absents de la reprise.

Ainsi, dans des propos accordés à Het Laatste Nieuws, l'entraîneur croate a donné quelques mots au sujet de la situation de l'attaquant de 21 ans, dont l'absence a fait polémique cette semaine. "Je ne sais pas quand je le verrai ni si je le verrai. Je travaille avec les joueurs qui sont ici et qui respectent les règles du club. Si quelqu'un ne veut pas de ça... Lamkel Zé n'est pas un sujet pour moi. Comme il n'est pas là, je ne l'ai pas encore rencontré."

Ensuite, l'homme de 42 ans s'est exprimé sur le futur de Dieumerci Mbokani dont le contrat n'a toujours pas été prolongé et arrivera à son terme dans quelques jours. "Je ne vais pas supplier qui que ce soit de venir ou de rester. Jamais. Si vous voulez vraiment venir, vous venez. Mais si vous ne voulez pas, même si vous vous appelez Messi, vous ne devriez pas venir. Bien que je pense que Mbokani aimait beaucoup être ici. La saison dernière a été la meilleure de sa carrière. S'il pouvait répéter cela, j'espère que nous aurons bientôt des nouvelles positives."

Enfin, l'ancien coach du Club Bruges et de Saint-Trond a également évoqué la situation de Steven Defour, lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain. "Je ne peux rien dire de lui non plus, car il n'est pas là. Sauf qu'il est un très bon joueur." L'ancien joueur du Standard ne sait donc toujours pas de quoi son avenir sera fait alors même que, selon les dernières indiscrétions, des discussions seraient en cours entre le joueur et le club flamand au sujet d'une éventuelle prolongation.