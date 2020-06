🎥 Romelu Lukaku retrouve immédiatement le chemin des filets !

Il ne lui aura fallu qu'un quart d'heure à la reprise de la Serie A : Romelu Lukaku a inscrit son 18e but de la saison.

Face à la Sampdoria, Romelu Lukaku a immédiatement prouvé qu'il n'avait rien perdu de son efficacité : le Diable Rouge a profité d'une belle combinaison avec Lautaro Martinez et Christian Eriksen pour conclure tranquillement et inscrire son 18e but de la saison en Serie A (24e toutes compétitions confondues). But ensuite célébré d'un genou à terre et d'un point levé en hommage à George Floyd !