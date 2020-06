Les Belges aux abonnés absents, le but de la délivrance pour Harry Kane!

Harry Kane retrouve le sourire! Après la blessure et les galères, le Serial Buteur anglais a été l'homme clé de la victoire des Spurs contre West Ham en Premier League (2-0).

Comme vendredi dernier, contre Manchester United, José Mourinho avait décidé de se passer de ses deux Diables Rouges pour entamer le derby londonien contre West Ham United. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sur le banc, ce sont Eric Dier et Davinson Sanchez qui ont débuté la rencontre dans l'axe central de la défense des Spurs.

Une rencontre qui a mis du temps à démarrer, même s'il a fallu une belle détente de Fabianski pour empêcher Lucas Moura d'ouvrir le score après 20 minutes. Le fait majeur de la première période est tombé dans les arrêts de jeu. Une passe d'Harry Kane, une conclusion de Heung-Min Son, les Spurs pensaient avoir fait le plus dur, mais le VAR est intervenu et, pour quelques millimètres, le but du Sud-Coréen a été annulé.

Un but annulé qui n'a pas refroidi les ardeurs des hommes de José Mourinho. Après le repos, Tottenham a accentué la pression sur la défense des Hammers, et l'ouverture du score est tombée à 30 minutes du coup de sifflet final, sur un autobut de Tomas Soucek.

C'est finalement Harry Kane qui a entériné la victoire des Spurs, en inscrivant son premier but en Premier League en 2020. Lles Diables Rouges sont restés sur le banc, mais José Mourinho a obtenu ce qu'il voulait: les trois points et Tottenham reste dans la course au top 6.