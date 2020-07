Le Club démarre bien: "Être prêt pour la finale de Coupe"

Le Club de Bruges n'a pas fait dans le détail pour ouvrir sa préparation, contre OHL, samedi soir.

Les Blauw en Zwart se sont largement imposés contre OHL samedi, grâce, notamment, à un doublé de Hans Vanaken. Mais les jeunes Brugeois se sont aussi mis en évidence, à l'image de Youssouf Badji, buteur.

Simon Mignolet a apprécié: "Je trouve qu'ils ont livré une excellente rencontre", insiste le gardien brugeois. Et c'est une tendance qui se confirme pour le Diable Rouge: "Ce n'est pas seulement sur ce match. À l'entraînement aussi, ils sont excellents. Et avec les matchs amicaux ils ne vont faire qu'apprendre et progresser."

Rapidement la première échéance

Des rencontres qu'on ne prend d'ailleurs pas à la légère dans le noyau de Philippe Clement: parce que la première échéance arrivera très vite pour les Blauw en Zwart: "La finale de la Coupe aura lieu début août, donc, nous devrons faire en sorte d'être prêt."

Avec une large victoire, Simon Mignolet et ses partenaires ont, en tout cas, entamé leur préparation de la meilleure manière possible.