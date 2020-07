Lourde suspension pour Eric Dier !

La fin de saison n'est pas un long fleuve tranquille pour le Tottenham de José Mourinho.

Une mauvaise nouvelle de plus pour Tottenham. Après l'altercation entre Son et Lloris, et les résultats en dent de scie depuis la reprise, voici qu'un titulaire va manquer quelques matches.

La Fédération Anglaise a en effet annoncé que Eric Dier serait suspendu pour les 4 prochaines rencontres des Spurs. L'anglais était monté dans la tribune en mars dernier, après l'élimination en FA Cup des oeuvres de Norwich, afin de s'en prendre à un supporter. Il a en plus reçu une amende de 40000£, plus ou moins 44000 euros.

Dier va donc manquer le déplacement à Bournemouth, la réception de Tottenham, le voyage à Newcastle et le choc contre Leicester.