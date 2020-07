Officiel: deuxième solide renfort en 24 heures pour les Pandas

L'arrivée de Stef Peeters a été officialisé par le club germanophone lundi soir.

Quelques heures après Senna Miangue, c'est un routinier de Pro League qui a signé à Eupen. Stef Peeters arrive en provenance du Cercle de Bruges et a signé un contrat de trois ans avec les Pandas. Il est la quatrième recrue estivale du mercato des Pandas.

Et Jordi Condom, Directeur Sportif de l'Alliance, se réjouit de ces arrivées. "Avec Stef Peeters et Senna Miangue, nous avons recruté deux nouveaux joueurs qui vont renforcer notre équipe et qui vont nous aider à réaliser une bonne saison. Je me réjouis de la collaboration avec Stef et Senna et nous leurs souhaitons la bienvenue à la KAS Eupen."