"Didier Lamkel Zé est bourré de qualités, ce serait regrettable de le voir passer à côté d'une grande carrière"

L'international camerounais a de nouveau séché la préparation et a donc été renvoyé chez les Espoirs. Les jours de l'enfant terrible de matricule 1 semblent comptés du côté du Bosuil au plus dam des amateurs et des observateurs.

Didier Lamkel Zé a fait vibrer tout l'Antwerp la saison dernière. Néanmoins, le joueur a décidé de ne pas participer à la reprise des entraînements du Great Old, ce qui a poussé son nouvel entraîneur à l'envoyer chez les espoirs. "C'est un joueur spécial. Il est bourré de qualités mais il doit changer de mental", nous confie Alex Czerniatynski. "Il est rapide, grand, technique, possède une bonne finition et sait délivrer des assists. Il a tout pour réussir, mais il va devoir respecter les règles mises en place. Bölöni le protégeait parce qu'il avait besoin de lui, mais Lamkel Zé doit comprendre qu'il va devoir adopter un autre comportement et ne pas prendre cette situation à la légère", prévient l'ancien joueur du matricule 1. "Il évolue au sein d'un grand club qui ne cesse de progresser et qui nourrit de grandes ambitions, à savoir le titre d'ici quelques années. Il doit changer, montrer quelque chose et aider le Great Old à remplir ses objectifs. Ses récentes frasques seront ainsi effacées. Avec tout le talent qu'il a, ce serait regrettable de le voir passer à côté d'une grande carrière. J'ai ouï dire qu'il souhaitait évoluer au sein d'un cador européen par la suite. S'il change maintenant, il pourra peut-être réaliser son rêve. Les grands clubs font depuis quelques années très attention au comportement de leurs futures recrues. La balle est dans le camp de Didier Lamkel Zé", a conclu Alex Czerniatynski.