Vincent Goemaere: "Une D1A à 20 équipes est la seule solution"

Le président du Cercle ne voit qu'une seule solution pour débuter le championnat rapidement et sans accumuler les procédures en justice ou devant le CBAS.

S'il y a bien un président qui prend position depuis quelques semaines, c'est Vincent Goemaere. Le patron du Cercle propose des solutions et la décision du CBAS de ce mercredi soir le fait ressortir du bois.

"Si nous ne partons pas sur une D1A avec 20 clubs, nous allons crouler sous les procédures", a affirmé Goemaere dans Het Laastste Nieuws. "Je reste avec mon idée de 20 clubs en D1A, et les équipes espoirs en D1B. Une D1A avec 18 équipes serait compliqué vu les déclarations de Westerlo. Nous devons prendre une décision rapide pour pouvoir rejouer le plus vite possible. On ne peut pas se permettre d'attendre le mois d'octobre pour reprendre la compétition".

Il reste maintenant à voir quelles décisions seront prises par la Pro League et l'Union Belge dans les prochaines heures.