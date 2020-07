Liga : L'Athletic Bilbao se replace dans la course à l'Europe, Eibar proche du maintien

Grâce à sa victoire face à Levante, Bilbao peut croire en une qualification en coupe d'Europe pour la saison prochaine. De son côté, Eibar est plus que jamais proche de se maintenir en Liga.

La 36ème journée de Liga se poursuivait cet après-midi avec deux rencontres de bas de tableau. En effet, dans un premier temps, l'Espanyol Barcelone rencontrait Eibar. Puis, dans un second temps, Levante recevait l'Athletic Bilbao. Retour sur les résultats de la journée.

Espanyol Barcelone - Eibar

Alors que le club catalan était déjà assuré de descendre en deuxième division avant même le coup d'envoi de la rencontre, Eibar se devait de ramener les trois points pour prendre ses distances avec la zone rouge. C'est désormais chose faite. En effet, le club basque s'est imposé sur le score de deux buts à zéro grâce à un doublé d'Eduardo Exposito (25e, 36e). Une victoire qui permet aux hommes de José Luis Mendilibar de repasser devant le Celta Vigo et de prendre provisoirement sept points d'avance sur le premier relégable (Majorque) en attendant la rencontre entre le club de l'îte espagnole et Séville ce soir (coup d'envoi à 22h). En cas de match nul ou de victoire des Sevillistas, Eibar serait alors assuré de rester en Liga la saison prochaine.

Levante - Athletic Bilbao

Match de milieu de tableau entre Levante (12e) et Bilbao (10e). Une opposition sans réels enjeux puisque les deux équipes n'ont plus grand chose à jouer, leur maintien étant d'ores et déjà assuré et les places européennes semblant hors de portée. Au bout du compte, c'est encore une fois le club basque qui a eu le dernier mot. En effet, les Rojiblancos sont parvenus à l'empoter sur la plus petite des marges (2-1) grâce à deux réalisations signées Raul Garcia (4e, 45e+1). De l'autre côté, c'est Enis Bardhi qui a trouvé la faille pour le club valencian (71e). Finalement, cette victoire permet aux Leones de gravir trois places au classement et de se replacer dans la course à l'Europe, alors qu'ils semblaient pourtant distancés il y a de cela seulement quelques jours.