🎥 José Riga et Visé ont retrouvé le chemin des entraînements : "Nous attendions cela depuis longtemps"

Ce lundi, c'était la reprises des entraînements du côté de Visé.

José Riga avait le sourire ce lundi pour cette reprise d'entraînement. "Nous attendions cela depuis longtemps. Retrouver le terrain, cette chaleur humaine, ce côté social du football et du sport en général", a confié José Riga sur le canal officiel du club. "Revoir les gars et les gens qui encadrent le club. Retrouver cette activité qui est notre passion.

Le coach des Oies a ensuite évoqué la longue préparation. "Nous avons du temps pour travailler. Il est vrai qu'une préparation se fait normalement en six et non huit semaines. Mais nous vivons une situation extraordinaire, mais nous mettrons en place une série de jours de congé. Éviter les séances répétitives et bien gérer cela pour garder la fraîcheur", a souligné l'ancien coach du Standard avant d'aborder le mercato.

"Nous ne voulons pas un noyau pléthorique car tout le monde doit rester concerné. Puis nous avons également une équipe 2 pour apporter des solutions. Peut-être le secteur défensif suite à l'opération de Nicols Gerits", a conclu José Riga.