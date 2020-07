Jess Thorup évoque Jonathan David : "Certains auraient attrapé le gros cou après une saison comme celle-ci"

Jonathan David devrait quitter La Gantoise pour un montant record cet été. Les Buffalo réclament 30 millions d'euros pour leur prodige canadien.

Jess Thorup aimerait conserver Jonathan David mais le coach des Buffalos semble s'être fait à l'idée que son attaquant va rejoindre un club plus huppé cet été. "En tant qu'entraîneur, je pense de manière égoïste et je veux qu'il reste à Gand pour une année supplémentaire, mais en tant que supporter neutre, je dois dire qu'il devrait jouer dans au sein d'un plus grand championnat", a expliqué le technicien danois dans une interview accordée à Transfermarkt.nl. "Il a tout ce qu'il faut pour devenir un top joueur. Non seulement à cause de ses capacités athlétiques, mais aussi à cause de sa personnalité".

Après tout, Thorup constate que le jeune Canadien ne se met pas fanfaronner. "Il y a des joueurs qui auraient attrapé le gros cou après une saison comme celle-ci, mais Jonathan reste les deux pieds sur terre. Il pourrait développer des traits arrogants et commencer à se comporter comme la star de La Gantoise, mais au lieu de cela, il essaie de rendre ses coéquipiers meilleurs. Il ne se concentre jamais sur sa propre réussite, mais sur celle de l'équipe. Un garçon de 20 ans qui a cette attitude mérite mon respect", a conclu Thorup.