La Pro League à nouveau bloquée par Waasland-Beveren qui s'oppose à une assemblée générale anticipée

Ce lundi 13 juillet, le Conseil d'Administration de la Pro League a tenté de trouver une solution en demandant aux clubs de se réunir vendredi pour une nouvelle Assemblée générale.

Après avoir assisté à la décision de la CBAS d'invalider la relégation de Waasland-Beveren, la Pro League a tenté d'organiser une assemblée générale en urgence ce vendredi. Mais il fallait que tous les clubs soient d'accord et le Conseil d’Administration s’est heurté au refus de Waasland-Beveren.

"Le Conseil d'administration souhaite respecter à la fois la décision de la CBAS et celle du Collège de la concurrence. Après avoir examiné et débattu les différentes options, le Conseil d'administration a décidé de soumettre une proposition à l'assemblée générale qui sera convoquée le 31 juillet. Cette proposition signifie que Waasland-Beveren sera relégué, que le format de compétition actuel sera maintenu et - comme le demande la CBAS - que la décision sera minutieusement motivée, tant en ce qui concerne la distinction faite dans le règlement de la compétition entre les deux séries 1A et 1B, qu'en ce qui concerne les alternatives possibles", a fait savoir la Pro League dans son communiqué.