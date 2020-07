Malgré Butez, l'Antwerp attire un gardien international

Alireza Beiranvand est donc sur la route de l'Antwerp. Le gardien de l'équipe nationale d'Iran, qui a disputé la dernière Coupe du Monde avec son pays, va donc signer à l'Antwerp dans les prochaines heures.

Depuis le mois de janvier le Great Old essaie d'attirer ce grand gardien de but par la taille (1M94) mais il y a toujours eu des soucis avec son ancien club, Persepolis.

Désormais, les voyants sont au vert et l'Iranien aux 31 sélections nationales va arriver en Belgique dans les prochaines heures et devenir un gardien de but de l'Antwerp. Il y sera en compétition avec Jean Butez, ancien dernier rampart de l'Excel Mouscron.

Alireza Beiranvand en route a flight to Belgium to join new team, Royal Antwerp.



Before his departure, Alireza said: “I am leaving Iran, but my heart is in Iran. I ask that Iranians pray for me. I hope to be a good representative of Iranians in Belgium.” pic.twitter.com/F4Ae2PiJRu