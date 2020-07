Le Barça et Xavi peuvent se donner rendez-vous dans une saison, pour une évidence.

Ils sont faits pour se retrouver. Le FC Barcelone et Xavi sont liés par le sang et il est clair que l'ancien numéro 6 des Catalan reviendra un jour sur le banc de son club de toujours. Bartomeu n'a aucun doute là-dessus.

"Xavi sera entraîneur du Barça tôt ou tard, il est qualifié pour cela. C’est ce qu’il veut, il est chez lui, ce n’est pas n’importe qui. Ce n’est qu’une question de temps", a-t-il déclaré sur la chaîne TV3.

Pour l'instant, Xavi est l'entraîneur de Al-sadd et il vient de prolonger pour une saison supplémentaire et dans le même temps Bartomeu a confirmé Setièn pour une saison de plus. On se donne donc rendez-vous dans un an, même jour même heure même pommes.