Le FC Barcelone veut recruter en Belgique et va nommer un scout belge pour dénicher les plus grands talents

Obligé de revoir son mode de fonctionnement depuis quelques années, le FC Barcelone veut venir faire ses courses... en Belgique. Un nouveau scout va être nommé par le club catalan afin de quadriller le Benelux à la recherche de nouveaux talents.

Ces dernières années, le FC Barcelone a souvent eu recours à des leviers financiers pour subvenir à ses besoins. Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, le club catalan n’est pas encore dans une situation financière totalement idéale et doit se réinventer.

Plus que jamais, le Barça va s’appuyer sur la formation des jeunes pour alimenter son équipe première, mais ne se limitera plus uniquement à l’Espagne. Les Catalans souhaitent désormais disposer de recruteurs dans toute l’Europe afin de dénicher les plus belles pépites.

Ce n’est pas encore le cas en Belgique, mais cela pourrait bientôt changer. En effet, le FC Barcelone serait sur le point de nommer un nouveau scout chargé de la région du Benelux, en la personne de Florian Holsbeek.

Le Barça va nommer un scout responsable de la région Benelux

Diplômé UEFA en tant qu'entraîneur, il travaille également comme recruteur depuis de nombreuses années et a notamment collaboré avec le club de Saint-Trond et d'Eupen. Titulaire d’un diplôme en communication, avec une spécialisation en marketing, il a aussi contribué à l’entrée de Proximus (alors Belgacom) dans le monde du football belge lors de l’acquisition des droits télévisuels. Ancien journaliste, il a couvert plusieurs grands tournois pour Walfoot.be et La Dernière Heure.

Il pourrait donc être chargé, à partir des prochaines semaines, d’identifier les plus grands talents du football belge pour les placer sous les radars des recruteurs du Barça. L’objectif du club espagnol est de mettre en place un réseau de scouting actif en Belgique, avec l’ambition de nouer des partenariats avec des clubs locaux, d’organiser des stages, voire de créer une académie du Barça en Belgique — un modèle adopté par de nombreux grands clubs européens pour faciliter le recrutement de jeunes talents étrangers.