Le nouveau back gauche d'Anderlecht va signer pour 4 ans

Le Sporting d'Anderlecht commence à lancer son mercato. Si Derrick Luckassen devrait arriver dans les prochains jours, le latéral gauche Bogdan Mykhaylichenko débarquera une fois le championnat d'Ukraine terminé.

Le nouveau back gauche d'Anderlecht va donc débarquer dans les prochains jours. Après le 19 juillet pour être précis, puisque l'Ukrainien va d'abord terminer le championnat avec son club actuel de Zorya.

"Je ne connais pas personnellement Mykhaylichenko. Mais de ce que je peux observer, que ce soit via ses statistiques et via les opinions à son sujet, c'est que sans la rude concurrence à son poste, celle de Mykolenko du Dinamo Kiev et celle d'Eduard Sobol de Bruges, il serait déjà international A", nous affirmait Oleg Iachtchouk il y a quelques jours.

L'Ukrainien signera un contrat de 4 ans à Anderlecht.