Derrick Luckassen: une prolongation avant un retour à Anderlecht?

Si la volonté du défenseur est de revenir à Anderlecht, le club Bruxellois et le PSV ont du trouver une solution pour contenter tout le monde.

Derrick Luckassen a disputé une bonne saison avec le Sporting d'Anderlecht, même losrqu'il a dû dépanner au poste de back droit. Le Hollandais n'était cependant que prêté à Anderlecht et il a repris le chemin du PSV.

Cependant, le défenseur de 25 ans aimerait revenir en Pro League car son club batave ne souhaite plus le conserver et c'est là toute la problématique de cette histoire. Le PSV aimerait le vendre, mais Anderlecht n'a pas les fonds nécéssaire pour satisfaire le quatrième du dernier championnat.

Du coup, une solution pourrait être trouvée: Luckassen prolongerait son contrat d'une saison et serait dans la foulée à nouveau prêté au Lotto Park. Tout le monde serait gagnant dans cette histoire: non seulement le joueur pourrait revenir, Anderlecht aurait un défenseur supplémentaire qui connait la maison et le PSV pourrait vendre dans un an un joueur qui aurait plus de valeur.

Luckassen est actuellement sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSV.