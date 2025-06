Comment expliquer ce fléchissement après l'ouverture du score ? Les premières explications d'Amadou Onana

Les Diables n'ont pas réussi à l'emporter en Macédoine du Nord. Amadou Onana veut rester positif, regrettant tout de même ce fléchissement fatal.

Sur le banc au coup d'envoi, Amadou Onana a fait les frais de l'excellente rencontre de Nicolas Raskin et Hans Vanaken contre l'Ukraine. Mais le milieu de terrain d'Aston Villa a fait partie des premiers à rentrer, avant même l'heure de jeu. Il s'est présenté à notre micro après la rencontre.

"Surpris de ne pas débuter ? Non, on a eu une conversation avec le coach. Je suis toujours là pour aider l'équipe et faire de mon mieux quand on fait appel à moi. Il fait ça dans l'intérêt de l'équipe", explique-t-il. "L'entraîneur nous a dit de sécuriser un peu plus l'entrejeu, de muscler tout ça, mais aussi d'essayer de garder le ballon un peu plus. Je pense que ça nous a réussi, mais il fallait rester concentrés jusqu'à la fin".

Une fébrilité défensive inquiétante

Onana était bien placé pour constater certains manquements : "On a eu quelques occasions de break, mais il fallait plus rester dans le match, rester concentrés à 100%. Il fallait garder le ballon et les faire courir, on a échoué sur la fin. On s'attendait à ce jeu direct de leur part, à ces longs ballons en profondeur, c'est pour ça qu'on sécurisait avec un homme supplémentaire. On leur a laissé une chance à la fin, ils en ont profité.Je ne sais pas trop ce qu'il se passe sur le but : je lève la tête et je vois la volée qui est phénoménale. Une volée comme ça, c'est une fois sur dix, une fois sur vingt".

"Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'optimiste, et il y a des choses positives à tirer de ce soir, à nous de bien analyser cela. Je pense que la combativité était là, on n'est pas allés de main morte dans les duels. Et même en possession, je pense que par moment, on a produit du très beau football", poursuit Onana.

Au-delà des quatre points d'avance de la Macédoine du Nord (avec deux matchs de plus), c'est surtout aux six points d'avance du Pays de Galles (notre adversaire de lundi) qu'il faudra faire attention. La configuration de ce début de phase qualificative rend la victoire impérative : "C'est particulier mais je pense que ça peut nous servir de motivation en voyant ces équipes devant nous pour les rattraper. Maintenant, on va jouer chez nous, j'espère que les supporters seront là en nombre, parce qu'on va en avoir besoin".