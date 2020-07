🎥 MLS: Chicharito ouvre son compteur mais ne peut aider Los Angeles

Le tournoi continue en MLS et les deux matches de la nuit ont été fertiles en buts.

Lors du premier match de la nuit entre Los Angeles FC et Houston, les deux équipes de sont quittées sur un spectaculaire score de 3-3. Les buteurs de la rencontre sont Bradley Wright-Philips, Diego Rossi et Brian Radriguez pour Los Angeles; un doublé de Memo Rodriguez et un but de Alberth Ellis pour Houston.

Dans l'autre rencontre de la nuit Los Angeles Galaxy s'est incliné contre Portland sur le score de 1-2 malgré le tout premier but de Javier "Chicharito" Hernandez sous ses couleurs du Galaxy. Elobisse et Blanco sont les deux buteurs de Portland.