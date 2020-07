Genk attend son transfert colombien : "Pas de visa possible"

Les transferts en provenance de l'extérieur de la zone Schengen ont du mal à obtenir le visa leur permettant de rejoindre la Belgique.

C'est le cas de Daniel Muñoz (24 ans), qui a déjà signé en mai dernier au Racing Genk mais n'a toujours pas pu rejoindre ses équipiers : le joueur ne dispose actuellement d'aucun visa valide pour l'Europe ... et les ambassades étant toujours fermées, aucun nouveau visa ne peut être délivré, rappelle le porte-parole du service de l'immigration à l'Intérieur dans Het Laatste Nieuws. Alors qu'un avion quitte la Colombie cette semaine avec à son bord plusieurs sportifs colombiens comme les cyclistes Nairo Quintana et Egan Bernal, "aucune compagnie aérienne ne prendra Muñoz à bord" sans visa.

Même problème pour Bogdan Mykhaylichenko : le futur latéral gauche du RSC Anderlecht ne peut actuellement pas rentrer dans l'Espace Schengen. Il lui faudra un visa et l'Ukraine ne fait actuellement pas partie des pays autorisés à circuler dans l'Union Européenne. La liste de pays sur liste verte varie toutes les deux semaines et devrait à nouveau être révisée début août : si l'Ukraine et la Colombie en font partie, Muñoz et Mykhaylichenko pourraient débarquer ...