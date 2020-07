Un jeune talent du KV Ostende signe son premier contrat professionnel

Jordy Schelfhout (19 ans), jeune gardien de but du KV Ostende, fera pareil partie du groupe professionnel côtier pour la saison 2020-2021. Le KVO a annoncé la signature de son premier contrat, pour deux saisons. Le président exécutif du club, Gauthier Ganaye, a personnellement félicité le portier, pur produit du centre de formation ostendais.

Jordy’s hard work has been rewarded by a pro contract at the club @kvoostende 👏🏻 an example to follow for players from the youth academy💪🏻 🟢🔴🟡 https://t.co/bBQKf6Jz5u