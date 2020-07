Tolérance arbitrale zéro pour le manque de respect : "On ne veut plus voir certains comportements"

Si le mot d'ordre est l'amélioration des relations et une meilleure compréhension entre arbitre et clubs belges, le directeur technique du département arbitral, Bertrand Layec, a insisté sur un point : le respect dû au corps arbitral.

Ainsi, voir des joueurs entourer l'arbitre et l'invectiver ou des entraîneurs s'emporter au bord du terrain, image hebdomadaire en Pro League, ne sera désormais plus toléré par les arbitres belges. "L'image de notre football passe par le respect des officiels. On voit trop de joueurs courir vers l'arbitre à la moindre décision, faire des gestes inacceptables", regrette Bertrand Layec, directeur technique de l'arbitrage belge.

"C'est anormal et c'est d'autant plus étonnant que ces mêmes joueurs ne se comportent pas de la même façon en Europe. À partir de maintenant, ce sera tolérance zéro : avertissement, voire expulsion en cas d'excès. Nous voulons réagir fortement sur ce point et cela a été transmis aux clubs".

Les coachs sont également prévenus

Même chanson pour le bord de terrain : "Nous avons des bancs de touche particulièrement énervés en Belgique", sourit Bertrand Layec. "Ce n'est pas bon pour le football belge. C'est peut-être de l'esbroufe, du folklore, mais ce n'est pas du football et nous n'accepterons plus ce que nous avons déjà trop longtemps accepté". Un discours accompagné d'images, d'abord de D1A ... puis d'une scène tout à fait différente lorsqu'un penalty est discuté lors d'un match opposant Tottenham à Liverpool, dans le calme total.

Des écarts d'autant plus regrettables qu'ils échauffent les esprits, comme le confirme Jonathan Lardot, arbitre de D1A, un peu plus tard : "Si les supporters voient un coach s'échauffer au moindre prétexte, ils réagiront en conséquence. Un banc de touche, des joueurs respectueux amèneraient une atmosphère plus positive", estime-t-il.