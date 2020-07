Le Club Bruges et QPR auraient trouvé un accord pour la signature de Osayi-Samuel

Prochaine recrue annoncée du FC Bruges, Bright Osayi-Samuel devrait rejoindre la Belgique contre un chèque supérieur à 5 millions d'euros.

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté du Club Bruges, l'attaquant des Queen Park Rangers, Bright Osayi-Samuel, devrait bel et bien devenir la première recrue des Blauw en Zwart dans quelques jours. Selon l'entraîneur du club anglais, Mark Warburton , les discussions seraient à un stade avancé et le transfert serait en bonne voie.

D'après les informations du Daily Mail, le club londonien et le club belge se seraient entendus autour d'une indemnité de transfert estimée à 4,75 millions de livres, soit un peu plus de 5 millions d'euros. Un prix assez important lorsque l'on sait que la valeur marchande du jeune nigérian est aujourd'hui estimée à 1,7 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour rappel, le joueur a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 39 matchs toutes compétition confondues cette saison.

Qui plus est, le joueur de 22 ans aurait récemment reçu l'autorisation de son club pour se rendre en Belgique afin de finaliser son transfert. Le quotidien britannique croit même savoir que la transaction devrait être actée en début de semaine prochaine. Les supporters du Club devront donc encore attendre un peu avant que la signature de l'ancien joueur de Blackpool soit officialisée...