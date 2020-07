Patrick Kluivert de retour au FC Barcelone ?

Quique Setien ne devrait pas faire de vieux os à Barcelone. Son successeur sera-t-il quelqu'un de bien connu au sein de la maison catalane ?

D'après le Mundo Deportivo, le FC Barcelone pourrait en effet décider de donner le poste d'entraîneur du FC Barcelone à une vieille connaissance : Patrick Kluivert, ancien attaquant des Blaugrana, dont l'expérience en tant que T1 est limitée (il a entraîné les réserves de Twente, la sélection de Curaçao et est passé au Cameroun en tant qu'adjoint), mais que les joueurs du Barça apprécient beaucoup et qui a également travaillé au sein de l'académie barcelonaise, ce qui faciliterait la transition entre les équipes de jeunes et l'équipe A, vrai enjeu pour le club.

Le Barça, en pleine reconstruction et en plein doute, n'a cependant pas le droit à l'erreur après l'échec de Quique Setien, nommé en janvier dernier et toujours en poste mais désavoué publiquement par Lionel Messi et qui, sauf miracle, ne restera pas sur le banc catalan. Plutôt qu'un grand nom, la direction optera-t-elle pour un jeune coach sans expérience ?