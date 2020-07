Décès du président de la fédération bolivienne des suites du coronavirus

Le président de la FBL (fédération bolivienne de football) César Salinas est décédé ce week-end des suites du coronavirus, a annoncé ce dimanche le vice-ministre de l'intérieur de Bolivie. Salinas, 58 ans, avait été hospitalisé le 9 juillet dernier dans un hôpital de La Paz et avait même bénéficié d'un don de plasma du gardien de but de la sélection bolivienne, Carlos Emilio Lampe, qui avait souffert du coronavirus mais était guéri.

It’s with great sadness that we communicate the death of our former President Mr. Cesar Salinas due to complications from Covid-19. Rest in Peace Don Cesar. Thank you for everything that you did for our Club. Viva el Tigre! @ClubStrongest pic.twitter.com/LVkBKLtPcf