Officiel: une promesse du PSG file à Saint-Etienne

À 18 ans, le milieu offensif va tenter de prendre son envol avec les Verts.

C'en est fini de l'aventure d'Adil Aouchiche au PSG. Formé à Paris où il a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première, le médian offensif va chercher du temps de jeu à Saint-Etienne: il a signé un contrat de trois ans avec les Verts.

Considéré comme un espoir du football français, Adil Aouchiche n'aura disputé que trois rencontres avec le noyau A du PSG, mais il en a profité pour inscrire le tout premier but de sa carrière professionnelle, en Coupe de France, en janvier dernier.

Désormais international U18 (5 caps, un but) c'est avec les U17 français qu'il s'est fait un nom. D'abord lors de l'Euro l'été dernier (neuf buts et une finale), mais surtout lors du Mondial au Brésil, en fin d'année 2019. Ballon d'Argent du tournoi, Adil Aouchiche avait tiré la France jusqu'en en demi-finale, grâce à ses sept assists et à son but.