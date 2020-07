Une saison presque record en Serie A

Emmenée par Cristiano Ronaldo, la Juventus a refermé, lundi, la 34e journée de championnat par une victoire qui la rapproche du titre. Avec huit points d'avance à quatre journées de la fin du championnat, la Vieille Dame est plus proche que jamais de son neuvième sacre consécutif.

Et les trois buts inscrits lors de ce choc de la 34e journée ont aussi fait gonfler le total général: avec 1030 buts inscrits en 34 journées, les artificiers d'Italie s'offrent le troisième meilleur total de l'histoire de la Serie A. C'est déjà un total supérieur à celui de la saison dernière (1018 buts), alors qu'il reste quatre journées à jouer. Il faut d'ailleurs remonter 60 ans en arrière pour trouver trace d'une saison plus prolifique.

