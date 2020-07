Didier Lamkel Zé trouve l'ouverture... avec les espoirs

Le Camerounais n'est toujours pas le bienvenu dans le noyau A, mais il a pu se dérouiller les jambes avec les espoirs mercredi soir.

Renvoyé dans le noyau B et même absent de la photo d'équipe officielle de l'Antwerp, Didier Lamkel Zé entretient sa condition avec les espoirs anversois et il a pu, mercredi, participer à son premier match amical de la préparation.

Contre Hoogstraten, l'ailier du Great Old s'est rapidement mis en évidence capable puisqu'il a ouvert la marque, après avoir dribblé trois joueurs, en tout début de rencontre. Un but avant de s'envoler vers d'autres cieux? Un départ est l'issue la plus probable, mais l'Antwerp n'a pas encore reçu d'offre concrète pour son ailier selon Het Nieuwsblad.