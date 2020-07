Les café brugeois et louvanistes ne pourront pas diffuser les matchs en terrasses

Assister à la finale de la Coupe de Belgique et à la finale retour de D1B est impossible pour les supporters, mais même aller au pub devient compliqué.

À Louvain et à Bruges, les cafés ne sont autorisés à mettre en place un écran à l'intérieur pour un nombre limité de clients étant donné les règles sanitaires à respecter. Les pubs de Louvain qui veulent diffuser le match contre le Beerschot sont tenus de le signaler et de respecter les mesures existantes. Pour éviter que trop de fans ne viennent et que les passants restent debout - ce qui entraînerait un rassemblement - il est interdit de placer des téléviseurs sur les terrasses. Les grands écrans de projection ne sont pas non plus autorisés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la restauration.

À Bruges certains responsables voulaient installer un grand écran pour la finale de la Coupe contre l'Antwerp, mais ils sont tombés sur le maire Dirk De fauw. "Aucun écran ne devrait même être visible de l'extérieur. Le match peut être diffusé à l'intérieur, mais le responsable doit alors être en règle avec toutes les règles qui s'appliquent de toute façon", a-t-il dit dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

À Anvers, les cafés de supporters bien connus du matricule 1 et du Beerschot ont déjà été discrètement invités à ne rien organiser de spécial. Certains ferment de leur propre chef - juste pour être sûrs - comme le café de Great Old, le café de supporters le plus connu d'Anvers. "Je ne prendrai aucun risque", déclare le directeur Thomas Meersman. "Avec les nouvelles règles, mais aussi le couvre-feu et s'il y avait des prolongations et des penaltys ? Il serait impossible d'organiser un tel événement en toute sécurité".