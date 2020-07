Le Club de Bruges pourra compter sur ces trois joueurs contre l'Antwerp

Ces trois joueurs ont manqué la répétition générale du Club contre Lille mais font leur retour juste à temps pour défier l'Antwerp.

Ce samedi, le Club de Bruges pourra signer le troisième doublé de son histoire en cas de victoire contre l'Antwerp en finale de la coupe de Belgique. Pour cette rencontre, Philippe Clement pourra compter sur un noyau pratiquement au complet.

D'après Het Laatste Nieuws, trois joueurs qui étaient blessés lors de la dernière rencontre amicale contre Lille font leur retour juste à temps pour entrer en ligne de compte pour cette rencontre face au great Old: Krepin Diatta, Clinto Mata et Simon Deli. Ils peuvent donc être titulaires ce samedi soir, même si pour Clinton Mata cela semble délicat, puisque ce dernier n'a joué que des bouts de rencontre contre Gand et Deinze. Il pourrait dès lors manquer de rythme.

L'autre bonne nouvelle du côté du Club, c'est que les tests "Covid" qui ont été effectués ce mercredi se sont révélés négatifs. Bruges arrivera à Bruxelles ce vendredi, s'entraînera au Stade Roi Baudoin avant de rester au vert jusqu'au match de ce samedi 20h30.