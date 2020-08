Le Club de Bruges a un meneur de jeu dans le viseur, mais ne fera pas de folies

Le FC Bruges se renforcera-t-il lors de ce mercato ? Un meneur de jeu nigérian serait dans le viseur des Blauw & Zwart.

La filière scandinave est de plus en plus activement activée par les clubs belges, et particulièrement celle du championnat danois. D'après Het Nieuwsblad, Frank Onyeka (22 ans), milieu de terrain de Midtjylland, serait dans le viseur du Club de Bruges, qui aurait fait une offre à hauteur d'environ 3,5 millions d'euros.

Mais le champion du Danemark, où évolue l'ex-brugeois Dion Cools, ne serait pas disposé à laisser filer son joueur pour moins de ... 8 à 10 millions d'euros, soit un montant que Bruges ne mettra jamais sur la table. Reste à voir si cela signe la fin des négociations ou si Bruges, qui n'a a priori pas un grand besoin de médians, insistera.