Officiel : le grand talent malaisien Hakim Luqman débarque en D1A !

Hakim Luqman au KV Courtrai, c'est enfin officiel : le grand talent malaisien a signé jusqu'en 2025.

Hakim Luqman (18 ans) est le plus grand talent du football malaisien, et l'un des joueurs les plus attendus du football asiatique. Il a choisi de lancer sa carrière européenne en Belgique : son arrivée au KV Courtrai était déjà une certitude, elle est désormais officielle. Luqman a signé jusqu'au 2025 chez les Kerels.