Six équipes pour quatre places en playoffs ? "La pression sera énorme"

Le Club de Bruges et Gand semblent être des candidats certains pour les playoffs à quatre. En théorie, il reste encore deux places. Dimitri De Condé, directeur technique de Genk, prédit donc une bataille particulièrement rude.

Genk vise déjà le top quatre alors que la saison 2020-2021 sera officiellement lancée samedi. "Nous serions satisfaits avec cela. Nous devons atteindre les quatre premiers, mais de nombreux clubs ont cette ambition. Le Club de Bruges et La Gantoise sont les plus proches de cet objectif aujourd'hui. Ils ont le noyau le plus complet. Nous n'avons pas cette stabilité pour le moment, mais il faut franchir un cap cette saison", confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

"L'Antwerp se renforcera encore plus. Le Standard est une équipe dont personne ne parle, mais ils ont connu une très bonne préparation avec leur nouvel entraîneur. Charleroi est devenue stable et financièrement plus fort."

Et il attend aussi quelque chose d'Anderlecht. "Je prends en compte Anderlecht, qui à mon avis a pris le bon chemin. Ils ont maintenant une vision claire, comme nous l'avions à l'époque. J'espère juste qu'ils n'auront pas à vendre leurs jeunes talents trop vite. Regardez: on mentionne déjà six équipes qui sont obligées de terminer dans les quatre premiers, la pression sera énorme."