🎥 Le nouvel hymne de la Pro League dévoilé

Après le nouveau logo, le nouveau format de championnat, c'est désormais le nouvel hymne de la Pro League qui vient d'être dévoilé. Imaginé par Soulwax, cet hymne reprend les chants des supporters mais aussi les sons habituels lors d'un match de foot.

Un hymne qui sort du lot et qui se veut audacieux comme la Pro League l'explique dans son communiqué.

Dit is het nieuwe Pro League Anthem!

Made by Soulwax feat. The Fans

Music Supervision: Sonhouse

Voici le nouvel hymne de la Pro League!

Made by Soulwax feat. The Fans

Music Supervision: Sonhouse



▶️ https://t.co/otSiwJI6hg#ForTheFans #DichterBijVoetbal #PlusProcheDuFoot pic.twitter.com/DokxgCdW1W