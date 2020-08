Yacine Boufath, la nouvelle sensation gantoise

Jonathan David est sur le départ mais les Buffalos ont assez de qualités dans leur noyau pour avoir des ambitions. Il y a même de la qualité dans les U18.

Cette semaine, La Gantoise a disputé et remporté une rencontre amicale sur la pelouse de Seraing. LEs Buffalos se sont imposés sur le score de 1-2, même s'ils n'ont pu faire la différence que dans les dernières minutes via Mahour et Parmentier.

Mais un jeune joueur des Buffalos a marqué les esprits durant la demi-heure qu'il a disputé: Yacine Boufath. Le jeune joueur offensif, qui est encore U18, a mis le feu à la fin de la rencontre. Vitesse, technique, jeu vers l'avant, recherche de la solution la plus offensive: le jeune joueur est prêt à passer un cap. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Gand...quoi que.

Jusqu'ici, le jeune Boufath n'a pas encore signé le moindre contrat pro chez les Buffalos. Du coup, d'autres clubs lui font les yeux doux, en Belgique et ailleurs. Cependant, la tendance serait à une signature de contrat dans les prochaines semaines. Gand sait acheter et vendre, mais il sait aussi former.