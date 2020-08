Deux équipiers de Sebastiaan Bornauw testés positifs au coronavirus

Salih Özkan et Tim Lemperle ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé le FC Cologne. Les deux joueurs de l'équipe de Sébastiaan Bornauw ont été placés en quarantaine.

Zwei #effzeh-Spieler sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Beide begaben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne. In den beiden Testrunden fielen alle anderen Tests negativ aus.