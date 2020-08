Jonathan David dit au revoir aux Buffalos: "Gand fera toujours partie de moi et de mon histoire"

Le feuilleton de l'été est donc terminé. Jonathan David voulait aller à Lille, ce transfert a été réalisé et La Gantoise a reçu une coquette somme d'argent. S'il s'est exprimé plusieurs fois à ce propos, le Canadien a cette fois pris le temps de remercier les Buffalos sur les réseaux sociaux.

"Dans le football, quand tout va bien pour vous, c'est très facile de se laisser emporter par le rythme et le battage médiatique qu'il y a autour de vous. Mais je ne veux jamais perdre certaines choses de vue. Je veux prendre un moment pour remercier sincèrement tout le monde à La Gantoise. Le staff, mes coéquipiers et surtout les supporters.

Vous m'avez donné une maison, un endroit où j'ai trouvé de l'amour et du soutien, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Un endroit ou je pouvais m'exprimer et être moi-même. J'ai décidé de trouver un autre défi mais vous m'avez traité avec respect. Je suis profondément reconnaissant. Peu importe où j'irai à partir de maintenant, Gand fera toujorus partie de moi et de mon histoire et j'en suis fier".

No matter where I go from here, Gent will always be a part of me and my story, and I’m very proud of that.



Thank you ❤️#COBW