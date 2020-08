Modric veut rester au Real et est prêt à faire un geste fort

Luka Modric a remporté sa deuxième Liga avec le Real Madrid et ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Luka Modric se sent bien au Real Madrid et le Croate, qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2021, aimerait rester plus longtemps dans la Maison Blanche.

Selon As, le finaliste de la dernière coupe du monde serait même prêt à baisser son salaire pour rester au club, et continuer à travailler avec Zinedine Zidane.

As annonce aussi dans le même temps que le Croate aimerait terminer sa carrière à Bernabeu, et qu'il voudrait prolonger jusqu'en 2023. Luka Modric était arrivé au Real en 2012 de Tottenham. Il a donc été champion d'Espagne à deux reprises et a soulevé 4 fois la Ligue des Champions.