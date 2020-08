Pep Guardiola : "Il est un exemple et j'aime la façon dont il représente notre profession"

Manchester City avait validé sa qualification en écartant le Real Madrid, l'occasion d'une nouvelle rencontre entre les deux entraîneurs.

City l'avait emporté 2-1 grâce à des buts de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus, profitant des erreurs fatales de Raphael Varane, et affrontera Lyon au tour suivant.

Après la rencontre, une image est ressortie montrant les deux techniciens après la rencontre sur le bord de la pelouse, en grande discussion.

Une scène que l'entraineur de Kevin De Bruyne a commenté avec plaisir : "Je l'ai félicité pour le titre en Liga. J'ai toujours dit que gagner le championnat est le titre le plus difficile car il faut 11 mois pour y arriver", a confié Pep Guardiola à Talksport.

"Nous avons ensuite discuté de nos familles et je lui ai souhaité tout le bonheur possible pour la suite. Il était l'une de mes idoles quand j'étais joueur. J'ai aussi joué contre lui en équipe nationale et j'avais beaucoup souffert. Il était l'un des plus grands et en tant qu'être humain, il est un exemple et j'aime la façon dont il représente notre profession."