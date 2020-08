Officiel : La révolution est en marche, l'Inter Miami de David Beckham tient sa première star

Ces derniers jours, la presse italienne expliquait que plusieurs joueurs importants de la Juventus étaient sur le départ depuis la nomination d'Andrea Pirlo sur la banc de la Vieille Dame. L'un d'eux a décidé de rejoindre la MLS.

Blaise Matuidi, apparu à 45 reprises toutes compétitions confondues cette saison avec la Juventus, a décidé de quitter le Piémont après trois saisons de bons et loyaux services marquées par l'obtention de plusieurs titres dont notamment trois Scudetti. Le champion du monde rejoint l'Inter Miami de David Beckham.

"L'Inter Miami CF annonce aujourd'hui la signature d'un champion du monde, 4 fois vainqueur de la Ligue 1 et triple vainqueur de la Serie A, Blaise Matuidi. Le milieu rejoint l'Inter Miami en provenance de la Juventus et va amener son expérience et son talent à l'entrejeu de l'équipe ", peut-on lire sur le communiqué du club de MLS.