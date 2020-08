Philippe Clement veut voir une réaction de ses joueurs contre Eupen : "Se relever après ces deux coups pris à la tête"

Après un camouflet en Coupe de Belgique contre l'Antwerp (1-0) et une déconvenue à la maison contre le Sporting de Charleroi (0-1) lors de la première journée de championnat, le Club de Bruges entend bien renouer avec la victoire ce dimanche du côté d'Eupen.

Le Club de Bruges traverse une zone de turbulences après ces deux défaites qualifiées de surprises étant donné que le champion de Belgique était à chaque fois le grand favori. Et pourtant, les Blauw en Zwart ont subi deux revers. Il faut dire que la chaleur, l'absence du douzième homme et les pauses boissonss ralentissent le rythme des matchs. "Toutes ces raisons ont quelque chose à voir, mais nous ne devrions pas nous cacher derrière celles-ci", a déclaré Philippe Clement cet après-midi en conférence e presse.

L'entraîneur du Club espère renouer avec la victoire ce dimanche à Eupen. "À l'entraînement, j'ai vu beaucoup de faim, d'intensité et de qualité. Les joueurs se donnent à fond, et c'est clair que nous allons tout faire pour gagner à Eupen", a expliqué l'entraîneur des Gazelles.

Certains joueurs-clés du Club n'affichent pas le même état de forme que la saison dernière comme Vanaken, Vormer et Diatta par exemple. "Je n'étais pas satisfait de leur efficacité et nous en avons parlé. Je m'attends à voir de meilleures choses cela lors du match à Eupen. Si vous recevez deux coups à la tête, vous devez pouvoir vous relever et reprendre le combat. Sinon, vous êtes un mauvais boxeur", a conclu Clement avant de donner des nouvelles de l'infirmerie brugeoise.

Mitrovic (pied) et De Cuyper (genou) ont tous deux été opérés. Le Croate sera absent des terrains pendant six mois, De Cuyper pendant six semaines. En plus de cela, Dennis n'est pas sûr pour le match de dimanche. L'attaquant s'est blessé à nouveau à la cheville et a dû quitter l'entraînement.