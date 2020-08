Thibault Vlietinck justifie son départ du Club de Bruges : "Relancer ma carrière"

Le joueur ne faisait pas partie des plans de Philippe Clement et a donc dû se trouver un nouveau point de chute.

Prêté une saison par le Club de Bruges à OHL, Thibault Vlietinck veut relancer disputer le plus grand nombre de minutes et aider ses nouveaux coéquipiers dès samedi sur le terrain du Racing Genk. "J'ai rapidement ressenti une grande confiance de la part de la direction de l'OH Leuven. La conversation avec l'entraîneur a également fait du bien", explique Thibault Vlietinck. "OHL a négocié une option d'achat. Cela prouve qu'ils croient en moi ici. Maintenant, c'est à moi de ne pas trahir cette confiance. Je suis assez ambitieux, mais je veux maintenant me concentrer principalement sur la relance de ma carrière à l'OH Leuven", précise-t-il.

La saison dernière, le joueur du flanc droit n'a pas beaucoup joué. Son dernier match date déjà de la fin janvier. "La chose la plus importante pour moi est de gagner des minutes de jeu aussi vite que possible et d'aider ma nouvelle équipe. Si l'entraîneur a besoin de moi samedi, je serai là. C'est maintenant à moi de montrer que j'ai vraiment mérité ce transfert."