Le Bayern Munich atomise et humilie le FC Barcelone

Après les qualifications du Paris Saint-Germain et du RB Leipzig pour les demi-finales de la Ligue des champions, le FC Barcelone et le Bayern Munich se disputaient ce vendredi soir le troisième billet pour le dernier carré.

Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone ce vendredi soir (8-2). Dès la quatrième minute, le champion d'Allemagne ouvrait le score via Müller (4e), 0-1. Le Barça recollera au score trois minutes plus tard via un auto-but de Jordi Alba qui déviait un centre dans ses filets (7e), 1-1. Le club blaugrana tentera de prendre ensuite les devants mais Suarez perdra son duel face à Neuer (9e) avant que Messi ne voit son centre-tir frapper le montant (11e). Le Bayern reprendra le contrôle de la partie grâce à Perisic (22e) avant de voir Gnabry ajuster ensuite Ter Stegen (28e), 1-3. Le club allemand marquera un quatrième but quelques minutes plus tard via un doublé de Müller (31e), 1-4.

Au retour des vestiaires, Quique Setién décidait de lancer Antoine Griezmann. Luis Suarez réduira le score d'une frappe imparable (57e), 2-4. Mais via un centre d'Alphonso Davies, Kimmich mettra le club blaugrana K.O. peu après l'heure de jeu (63e), 2-5. Lewandowski de la tête, aggravera le score sur un centre de Coutinho (82e), 2-6. Les hommes de Setién allaient craquer une septième fois. Bien servi par Müller, Coutinho prêté par le Barça, crucifiait Ter Stegen (86e), 2-7. Le Brésilien ira ensuire de son doublé pour clore la partie (86e), 2-8.

Grâce à ce succès historique, le Bayern Munich file en demi-finale de la Ligue des champions.