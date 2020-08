Retour du public dans les stades belges? L'appel de la Pro League au Conseil National de Sécurité

Alors que le championnat a débuté par des huis clos complets, la Pro League espère un retour progressif des supporters dans les stades.

Et la Pro League a d'ailleurs décidé d'adresser un message au Conseil National de Sécurité, avant sa réunion prévue ce jeudi. "Le Conseil d'Administration de la Pro League demande que le retour progressif du public lors des matchs de football figure à l'ordre du jour du Conseil national de sécurité de ce jeudi 20 août", commence le communiqué.

Non sans souligner la bonne attitude des supporters aux quatre coins du pays depuis la reprise et la bonne tenue des deux premières journées de championnat, la Pro League estime être prête à accueillir des supporters.

"Les protocoles et les préparatifs sont prêts afin d’envisager un retour progressif du public dans nos stades. (...) La qualité des protocoles et des projets ainsi que l'expérience des matchs précédents montrent que ce retour peut se faire et se fera de manière ordonnée et sûre", ajoute encore la Pro League qui espère que cet appel sera entendu ce jeudi, par le Conseil National de Sécurité.