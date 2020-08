Le Belgian Football Centre devient "Poximus Basecamp"

Un nouveau nom et des innovations à prévoir à Tubize.

En préface aux annonces des sélections de Jacky Mathijssen et de Roberto Martinez, l'Union Belge et Proximus ont présenté les grandes lignes de leur nouveau partenariat, qui sera principalement organisé autour du Belgian Football Centre, quartier général des Diables Rouges et des autres sélections, situé à Tubize.

Un centre d'entraînement qui va d'ailleurs changer de nom, et désormais s'appeler Proximus Basecamp, et qui sera également améiloré: "Proximus est le partenaire idéal pour poursuivre le développement technologique de notre Belgian Football Centre à Tubize. C’est la raison pour laquelle celui-ci s'appelle désormais le Proximus Basecamp", Manu Leroy, directeur Marketing et Communication de la RTBF.

Tubize continuera donc d'accueillir les Diables Rouges et les autres sélections lors de chaque rassemblement, mais sera aussi le théâtre de rencontres des équipes nationales de jeunes qui seront, en partie, diffusées en live sur Proximus TV.