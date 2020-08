Affaire Lionel Messi : qu'est-ce que ce burofax envoyé par l'Argentin au Barça ?

Séisme en Catalogne et partout dans le monde depuis que Lionel Messi a exprimé ses envies de départ ce mardi soir. La Pulga veut quitter le Barça et l'a fait savoir à ses dirigeants via un burofax.

Qu'est ce que ce burofax envoyé par Lionel Messi aux dirigeants du FC Barcelone ? Contrairement à un fax classique, le burofax est une sorte de version instantanée du courrier recommandé, utilisé en droit et qui permet d'avoir un caractère probant devant les tribunaux. Il est donc très utile car il possède une valeur juridique et peut être utilisé lors d'un éventuel procès. Il certifie le contenu de l'envoi, l'expéditeur, le destinataire et la date d'expédition. Très utile pour mettre fin à un contrat. Lionel Messi ne plaisante pas cette fois-ci, l'Argentin aurait donc utilisé ce moyen de communication pour marquer le caractère formel et définitif de sa décision, à savoir quitter son club de toujours.