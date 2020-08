Un nouveau point de chute prestigieux pour Luis Suarez ?

Après six ans passés au FC Barcelone, Luis Suarez n'est plus en odeur de sainteté du côté du club catalan et pourrait plier bagages avant la fin du mercato. La Juventus Turin est en embuscade.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021, Luis Suarez devrait quitter la Catalogne cet été. En effet, selon les dernières indiscrétions, le nouvel entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, aurait indiqué à l'attaquant uruguayen qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Une situation dont pourrait bien profiter la Juventus Turin. En effet, d'après les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sports, la Vieille Dame pourrait passer à l'action dans le dossier si l'ancien joueur de Liverpool était amené à résilier son contrat avec le Barça avant la fin du mercato. Les Bianconeri sont à la recherche d'un renfort offensif avec le probable départ de Gonzalo Higuain. Trasferimenti in #SerieA, c'è un aspetto fiscale che aiuta l'Italia nel #Calciomercato https://t.co/eDNZltSlgK — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2020